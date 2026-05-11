CUET UG 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, NTA ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

CUET UG 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਲ੍ਹ 124,020 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। NTA ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

CUET UG 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, (File Photo)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 11, 2026 at 7:42 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ CUET UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਜ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (CBT) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ CUET (UG) ਲਈ 1568,866 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 6756321 ਟੈਸਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਤੇ 12906 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 14 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ:

ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਲ੍ਹ 124,020 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ 314 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, 63,247 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 8 ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ 281 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, 60,773 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 8 ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ, ਵਪਾਰ ਅਧਿਐਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੂਗੋਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ:

NTA ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ, ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਅਸਲ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੈੱਨ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਜੁੱਤੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਅੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਧਾਗੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

PwD ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ:

PwD (Person with Disability) ਅਤੇ PwBD (Person with Benchmark Disability) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। NTA ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੇਂਦਰ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ।

