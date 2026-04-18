CUET UG 2026: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਦਲਾਅ

NTA ਨੇ CUET UG 2026 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

CUET UG 2026
19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਦਲਾਅ (file photo)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 18, 2026 at 12:05 PM IST

ਕੋਟਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (CUET UG 2026) ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ (UG) ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NTA ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ:

CUET UG ਮਾਹਰ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'NTA ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਰਾਤ 11:50 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'

'ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ'

ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 11 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ CUET UG ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

'ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ'

ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 37 ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, 23 ਡੋਮੇਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਨਰਲ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। CUET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (CBT) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

CUET UG 2026
19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਦਲਾਅ (file photo)

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ:

ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਹਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ CUET UG ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

​ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾਂ:

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ: 11 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2026

ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਕਲਪ: ਕੁੱਲ 37 ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ (13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, 23 ਡੋਮੇਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਅਤੇ 1 ਆਮ ਟੈਸਟ)

ਢੰਗ: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (CBT) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

