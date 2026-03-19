'ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ, 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5600 ਗਾਹਕ ਹੋਏ ਸ਼ਿਫਟ', ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 17 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ LPG ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (PTI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 19, 2026 at 7:29 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5600 LPG ਗਾਹਕ PNG ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ LPG ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ"।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ 31 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਭਗ 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 6,000 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।"

ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਵਧ ਕੇ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ

ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 17 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਡ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਪੀਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ 56 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 55 ਲੱਖ ਸੀ। ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਭਗ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੀਫਿਲ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

15 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੱਗਭਗ 15 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੁਕਿੰਗ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਭਗ 57,000 ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।"

