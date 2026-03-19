'ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ, 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5600 ਗਾਹਕ ਹੋਏ ਸ਼ਿਫਟ', ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 17 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ LPG ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : March 19, 2026 at 7:29 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5600 LPG ਗਾਹਕ PNG ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ LPG ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
VIDEO | Joint secretary at Ministry of Petroleum and Natural gas Sujata Sharma said, " crude situation and refinery operations remain normal, and no dry out has been reported; in the last three days, more than 5600 domestic lpg users shifted to png connections."— Press Trust of India (@PTI_News) March 19, 2026
(full video… pic.twitter.com/KGTioRWEki
ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ"।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ 31 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਭਗ 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 6,000 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।"
VIDEO | Delhi: Addressing a press briefing, Sujata Sharma, Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, says, " yesterday the government of india wrote another letter to all state governments, requesting them to take all necessary steps to prevent black marketing and… pic.twitter.com/TTiAPbRJyU— Press Trust of India (@PTI_News) March 19, 2026
ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਵਧ ਕੇ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ
ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 17 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਡ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਪੀਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ 56 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 55 ਲੱਖ ਸੀ। ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਭਗ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੀਫਿਲ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
VIDEO | Delhi: Addressing a press briefing, Sujata Sharma, Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, says, " the government of india has stated that any state governments that support the expansion of the png network will be given 10 per cent additional commercial… pic.twitter.com/Ou4tO9nvCh— Press Trust of India (@PTI_News) March 19, 2026
15 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੱਗਭਗ 15 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੁਕਿੰਗ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਭਗ 57,000 ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।"