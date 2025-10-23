ETV Bharat / bharat

"ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਤਰਾ", ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਹੱਥ

ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਹਨ।

Chhath Puja Crowd in trains Minister of State for Railways Ravneet Bittu folded his hands
ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਹੱਥ (Etv Bharat)
ETV Bharat Punjabi Team

October 23, 2025

ਅੰਬਾਲਾ (ਹਰਿਆਣਾ): ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਡੀਆਰਐਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਹੱਥ (Etv Bharat)

ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਲਈ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।" ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, "ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਛੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।"

"ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ"

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਖੁੰਝ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਖਿੜਕੀ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਕਾਰਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ

ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਡੱਬੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਖੁੰਝ ਗਏ।

CHHATH PUJA RUSH IN TRAINS
RAVNEET BITTU
AMBALA CANTONMENT RAILWAY STATION
ਛੱਠ ਪੂਜਾ
CHHATH PUJA

