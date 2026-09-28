ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 15 ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੇਹੋਸ਼, ਮੱਚੀ ਭਜਦੜ !
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਗੋਲਡ ਰਿੰਗ ਸਕੀਮ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਾਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ।
Published : September 28, 2026 at 6:53 PM IST
ਮਦੁਰਾਈ (ਤਮਿਲਨਾਡੂ): ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ 'ਥਾਈ ਮਾਮਨ ਗੋਲਡ ਰਿੰਗ' (Thai Maman Gold Ring) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦੁਰਾਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਾਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ' (TVK) ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਵਾੜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ।
ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ।
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਥਾਈ ਮਾਮਨ ਗੋਲਡ ਰਿੰਗ' (Thai Maman Gold Ring) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਰਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਰਤਿਕੇਅਨ, ਕਲਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰੁਪੱਈਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।