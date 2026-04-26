ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ' ਦੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
Published : April 26, 2026 at 8:08 PM IST
ਅਮਰਾਵਤੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ "ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ" ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਮੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ।
'ਕਈ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ'
ਕੁਰਨੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਡਾਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਾਤੂਰ ਵਿੱਚ 11 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੇ "ਤੇਲ ਨਹੀਂ" ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ। ਬਡਵੇਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਡਰੱਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਗਿਆ।
'ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਿਮਟ'
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਰੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੇ "ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਕ" ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਪੰਪਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹10,000, ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ₹5,000, ਕਾਰਾਂ ਲਈ ₹1,000, ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ₹500 ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਨੇਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਦਾਪੁਰਮ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਤਾਲੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਚਪੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਾਨਗਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਨਚੇਰੂਵੂ ਨੇੜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 16 (NH-16) 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਸਤ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।