ਗਰਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ
ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤੂ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : August 18, 2026 at 8:30 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। CPCB ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ, ਤੀਬਰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜੀਵਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਰੀਖਣ, ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਥਰਮਲ ਮੈਪਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਪਮਾਨ ਸਰਵੇਖਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਪਹੁੰਚ ਡੇਟਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵ-ਜਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ-ਜਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਮੰਗੇ; ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ।
ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਐਕਟ, 1974, ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1981, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਐਸਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਪੀਸੀਸੀ) ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਥਰਮਲ ਮੈਪਿੰਗ, ਬਿਹਤਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਡੇਟਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਗਰਮੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਬੇਮੇਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
CPCB ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰੀ ਗਰਮੀ ਲਚਕਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"