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ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Death in andhra pradesh due to covid 19
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 18, 2026 at 5:39 PM IST

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Covid-19 cases: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। 11 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਡੁੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਈ। ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ, WHO ਨੇ COVID-19 ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੁਣ "ਸਥਾਨਕ" (ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਿਮਾਰੀ) ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਵਾਂਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ COVID ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ COVID ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਮੁੰਬਈ), ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਵਾਰਾਣਸੀ) ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ COVID-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (comorbidities) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ੂਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ।

ਆਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। COVID-19 ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਵਾਂਗ ਮੌਸਮੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 339 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ GGH ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 12 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 67 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 339 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ (115) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ (64) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (43) ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (39), ਅੰਡੇਮਾਨ (18), ਦਿੱਲੀ (18), ਰਾਜਸਥਾਨ (12) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ (ਮੰਡਲਾਂ) ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਪ-ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ Omicron ਦੇ ਕੁਝ ਉਪ-ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੂਪ" (VUM) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, Omicron ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ (Cicada (BA.3.2)) ਲਗਭਗ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Nimbus (NB.1.8.1) Omicron ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਉਪ-ਰੂਪ ਹੈ। Stratus (XFG) ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, WHO ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ

CDC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...

  • ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਠੰਢ
  • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼
  • ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
  • ਨੱਕ ਵਗਣਾ
  • ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦੀ ਕਮੀ
  • ਥਕਾਵਟ
  • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  • ਸਿਰ ਦਰਦ
  • ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ
  • ਦਸਤ
  • ਖੰਘ
  • ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ

COVID-19 ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ...

  • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼
  • ਛੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ
  • ਅਚਾਨਕ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਭਟਕਣਾ
  • ਜਾਗਣ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
  • ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਬੁੱਲ੍ਹ, ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਮੜੀ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਫਿੱਕੀ, ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਕੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ?

ਨਵੇਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ।

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COVID19 CASES IN ANDHRA PRADESH
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ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 4 ਮੌਤਾਂ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਾਮਲੇ
COVID19 CASES RISING IN INDIA

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