ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਟਰੀ ਫਟਣ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ

ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਟਰੀ ਫਟਣ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 19, 2026 at 10:00 AM IST

ਗੁਜਰਾਤ/ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਦੇ ਲਿੰਬੜੀ ਵੋਰਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਬੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਬੀਰਭਾਈ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਰਸ਼ੀਦਾਬੇਨ ਵੋਰਾ, ਵੋਰਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਬੀਰਭਾਈ ਵੋਰਾ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਾਰਜਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਫਟ ਗਈ। ਅੱਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਫੇ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗ ਵੱਧ ਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲਿੰਬੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਟੀਮ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੀਰਭਾਈ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਦਾਬੇਨ ਵੋਰਾ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਸਨ।'

ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਬੀਰਭਾਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਤੁਬੁਦੀਨ ਵੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਿੰਬੜੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਟੀਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿੰਬੜੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

'ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ'

ਵੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੀਟਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਿੰਬੜੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

