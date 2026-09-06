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ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ,ਨਸ਼ੇ ਚ ਧੁੱਤ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ,ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਣੇ ਮਾਸੂਮ 3 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Kerala road accident
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਣੇ ਮਾਸੂਮ 3 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਨਸ਼ੇ ਚ ਧੁੱਤ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 6, 2026 at 10:46 PM IST

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ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ (ਕੇਰਲ): ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ

ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੰਨਮਕੁਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਵਾਯੂਰ-ਕੁੰਨਮਕੁਲਮ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੰਬੇ ਲੋਕ

ਕੁੰਨਮਕੁਲਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੱਕਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਗਈ। ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।"

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਨਮਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਨਾ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਿਲ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਦੇ ਏਡਾਕਾਝੀਯੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨੀਰ (35), ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਫਨਾ (24) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਮਿਲ ਐਬਕ (3) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।"

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਕੁੰਨਮਕੁਲਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ, ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਨਮਕੁਲਮ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਕੁੰਨਮਕੁਲਮ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

TAGGED:

THRISSUR ACCIDENT
ਕੇਰਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ
CAR RAMS PARKED BIKE IN THRISSUR
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KERALA ROAD ACCIDENT

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