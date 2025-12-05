ਮੋਦੀ-ਪੁਤਿਨ ਗੱਲਬਾਤ: ਪੀਐਮ ਬੋਲੇ-ਸਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ

ਮੋਦੀ-ਪੁਤਿਨ ਗੱਲਬਾਤ: ਪੀਐਮ ਬੋਲੇ-ਸਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
Published : December 5, 2025 at 6:19 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਾਂਤੀ" ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਪੁਤਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ" ਕਿਹਾ- "ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ" ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ "ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ"।
ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ "ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਵਾਂਗ" ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਵਾਂਗ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" "ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ।"
ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪੁਤਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਾਰਮੈਕ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋੜਿਆ। ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ "ਦੋਸਤੀ" "ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਖ" ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਤਿਨ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਪਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਦਾਅਵਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।