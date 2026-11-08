JNU ਚ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵਾਰ, ਅੱਖ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗਈ, ਘਟਨਾ 'ਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਜਣੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : November 8, 2026 at 5:54 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਰਾਕ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 119 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੌਰਭ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਨੂੰ ਸੌਰਭ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਰਭ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੌਰਭ ਦੇ ਸਿਰ, ਚਿਹਰੇ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਏਮਜ਼ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌਰਭ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ, ਨੱਕ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮਏ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜੈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਦੀ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਸੰਤ ਕੁੰਜ ਉੱਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ) ਅਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ
ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਐਨਯੂ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 32(1) ਅਤੇ 32(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਊਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।