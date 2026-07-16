ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ! E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੇਚੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਾਰ, ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਥਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ।
Published : July 16, 2026 at 2:31 PM IST
ਰਾਏਪੁਰ/ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ E20 ਈਂਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ 'ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜ਼ੇਟਾ ਪਲੱਸ' ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ E20 ਪੈਟਰੋਲ (20% ਐਥਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ, ਟੈਂਕੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪਏ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਟਕਾਰਿਆ?
ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਮਾਡਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ" ਅਤੇ "ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਿਹਾਰ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ 5 ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼: 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ:
- ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦਿਓ: ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ, ਅਸਲ E20 ਸੱਪੋਰਟੇਡ ਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
- ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮੋੜੋ: ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (18.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ), ਆਰਟੀਓ ਟੈਕਸ (1.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (34,644 ਰੁਪਏ) ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 20,50,494 ਰੁਪਏ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚਾ: ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
- ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 7% ਵਿਆਜ: ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈ20 ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਇਸੇ ਈਂਧਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰੂਤੀ, ਹੁੰਡਈ, ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਟੋਇਟਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ20 ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਂਡਾ ਕਾਰਸ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕੋਡਾ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 (BS6 ਯੁੱਗ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਈ20 ਈਂਧਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈ20 ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਵਾਹਨ?
ਇਹ ਉਹ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਐਥਨੌਲ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਈ20 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ, ਰਬੜ ਦੇ ਪਾਰਟਸ, ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਇੰਜੈਕਟਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ-ਰੋਧਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਥਨੌਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਆਮ ਰਬੜ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਥਨੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਂਧਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਲ਼ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।