ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਕਾਮ, ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ RDX ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਕਾਮ, ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ RDX ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਰਾਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ।
Published : October 13, 2026 at 6:53 PM IST
ਜੈਪੁਰ/ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ, 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਆਈਈਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਐਨਟੀਐਫ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ।
ਟੀਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ:
ਏਐਨਟੀਐਫ ਦੇ ਆਈਜੀ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਡਰੋਨ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਰਾਵਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਿਗਾਨਾ ਪਿਸਤੌਲ, 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਆਈਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਏਐਨਟੀਐਫ ਟੀਮ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲੇ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਏਐਨਟੀਐਫ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਐਨਟੀਐਫ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਆਈਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਏਐਨਟੀਐਫ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ :
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਆਈਈਡੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ :
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਪ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਉਲਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਈਡੀ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਪ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।