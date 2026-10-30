'ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਰੇਪ' ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ': ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਫਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : October 30, 2026 at 8:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਫਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ 'ਰੇਪ' ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਰੇਪ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ (ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਝਾਂਸਾ) ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਰਹੇਗਾ—ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ (ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ) ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਫ਼ਰੇਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੂਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਪੀੜਤਾ) ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਸੂਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1996 ਤੋਂ 2003 ਤੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ 'ਚ ਰਹੇ ਸਨ।
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