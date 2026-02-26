"Compromised ਪੀਐਮ" ਤੰਜ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਕਿਹਾ-"ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ"
"ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ (Compromised)" ਉੱਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ।
Published : February 26, 2026 at 7:28 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਾਮੀਕਾ ਰਤਨ): ਇੰਡੀਆ-ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸਮਿਟ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ "ਕੰਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ" ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ "ਕੰਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ" ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਏਆਈ ਸਮਿਟ (AI Summit) ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
भारतीय जनता पार्टी की कार्यसंस्कृति ‘Nation First, Party Next, Self Last’ के सिद्धांत पर आधारित रही है, जहाँ राष्ट्रहित सर्वोपरि है।— Nitin Nabin (@NitinNabin) February 25, 2026
वहीं, कांग्रेस की राजनीति ‘Self First, Party Next, Nation Last’ की सोच से संचालित रही है, जहाँ हमेशा से ही राष्ट्रहित से compromise करते हुए…
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਪਲਟਵਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, '45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ।'
नेहरू से राहुल तक: Compromised Legacy की कहानी।— Nitin Nabin (@NitinNabin) February 25, 2026
जिस 45 करोड़ जनता ने नेहरू जी को नेतृत्व सौंपा, उसी जनता को उन्होंने liability बताया। आज राहुल गांधी के कदम और बयान बार-बार विदेशी ताकतों के नैरेटिव से मेल खाते दिखाई देते हैं।
यह कांग्रेस की राजनीतिक विरासत की सोच को दर्शाता है,… pic.twitter.com/T2CmcHUgDl
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 247 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
नेहरू युग : Sovereignty के साथ Compromise— Nitin Nabin (@NitinNabin) February 25, 2026
इतिहास गवाह है, नेहरू जी का सचिवालय CIA और अन्य विदेशी agencies के लिए खुली किताब था। 1954 में नेहरू जी ने तिब्बत पर चीन के अधिकार को स्वीकार कर लिया।
पंचशील के बाद अक्साई चिन के मुद्दे पर चीन के सामने उनका surrender और UNSC में चीन की… pic.twitter.com/lDpe8tPpq4
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।"
इंदिरा काल : National Integrity के साथ Compromise— Nitin Nabin (@NitinNabin) February 25, 2026
अमेरिकी राजदूत ने माना था कि CIA ने कांग्रेस को चुनाव में पैसा दिया। शिमला समझौते के बाद बिना PoK लिए हुए 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की रिहाई और कच्चातिवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपना इंदिरा गांधी के Compromise Mission की कहानी… pic.twitter.com/Wz40OydF7e
"ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਪਰਿਵਾਰ"
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਪਰਿਵਾਰ" ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜੰਗ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ "ਸ਼ਰਟਲੈੱਸ" ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ" ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ "ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
सोनिया काल : विदेशी ताकतों के सामने Internal Security के साथ Compromise— Nitin Nabin (@NitinNabin) February 25, 2026
2004–2014 के दौरान National Advisory Council के द्वारा Super PM बनकर सामानांतर सरकार चलाने के प्रयास किया गया। इसी कालखंड में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार और George Soros द्वारा फंडिंग दी गयी। चीनी… pic.twitter.com/SRQqgUCh4H
ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ "ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ" ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ 1954 ਦੇ ਤਿੱਬਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1971 ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ 93,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਓਟਾਵੀਓ ਕਵਾਤਰੋਚੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ 2004-14 ਦੌਰਾਨ "ਸੁਪਰ ਪੀਐਮ" ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਨਏਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ।
राहुल काल : विदेशी धरती पर National Interest के साथ Compromise— Nitin Nabin (@NitinNabin) February 25, 2026
राहुल गांधी की 247+ विदेशी यात्राएँ, जिनमें अधिकांश की जानकारी सुरक्षा agencies को नहीं दी गई। विदेश जाकर भारत-विरोधी इल्हान ओमर और सोरोस जैसे लोगों से मिलना, उनके इशारों पर भारत में ओछी राजनीति करना, और sensitive… pic.twitter.com/0xHO84ucHI
"ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ "ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ" ਅਤੇ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ" ਕਿਹਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 24/7 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੀਆਈਏ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ "ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਂਗਰਸ" ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
The PM is compromised.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 21, 2026
His betrayal now stands exposed.
He can’t renegotiate.
He will surrender again.
"ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਚੌਪਾਲ" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ "ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ "ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਚੌਪਾਲ" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ "ਸਮਝੌਤਾ" ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਡਰ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।
मोदी जी, खुली चुनौती है - India-US Trade deal रद्द कर के दिखाइए।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 24, 2026
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ़ रद्द कर दिए, दुनिया भर के देशों ने अपने समझौते renegotiate कर दिए - आप क्यों खामोश हैं?
सारा देश जानता है आप ये नहीं कर सकते - क्योंकि आप अमेरिकी Grip में Choke कर पूरा… pic.twitter.com/DWODIeF9z7
ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ" ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ "ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝੌਤਾ" ਅਤੇ "ਪੀਐਮ ਸਮਝੌਤਾ" ਵਰਗੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ "ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ" ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।