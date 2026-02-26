ETV Bharat / bharat

"Compromised ਪੀਐਮ" ਤੰਜ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਕਿਹਾ-"ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ"

"ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ (Compromised)" ਉੱਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ।

Negative Politics Poster Boy
ਫਾਈਲ (Pictures Courtesy: Social Media- @Rahulgandhi and @narendramodi)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਾਮੀਕਾ ਰਤਨ): ਇੰਡੀਆ-ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸਮਿਟ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ "ਕੰਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ" ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ "ਕੰਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ" ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਏਆਈ ਸਮਿਟ (AI Summit) ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਪਲਟਵਾਰ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, '45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 247 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।"

"ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਪਰਿਵਾਰ"

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਪਰਿਵਾਰ" ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।

ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜੰਗ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ "ਸ਼ਰਟਲੈੱਸ" ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ" ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ "ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ "ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ" ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ 1954 ਦੇ ਤਿੱਬਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1971 ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ 93,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਓਟਾਵੀਓ ਕਵਾਤਰੋਚੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ 2004-14 ਦੌਰਾਨ "ਸੁਪਰ ਪੀਐਮ" ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਨਏਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ।

"ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ "ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ" ਅਤੇ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ" ਕਿਹਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 24/7 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੀਆਈਏ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ "ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਂਗਰਸ" ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

"ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਚੌਪਾਲ" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ "ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ "ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਚੌਪਾਲ" ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ "ਸਮਝੌਤਾ" ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਡਰ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ" ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ "ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝੌਤਾ" ਅਤੇ "ਪੀਐਮ ਸਮਝੌਤਾ" ਵਰਗੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ "ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ" ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

