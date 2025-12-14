ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 'ਵੋਟ-ਚੋਰ ਗੱਦੀ ਛੋਡ' ਰੈਲੀ, ਖੜਗੇ-ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ
ਇਹ ਰੈਲੀ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
Published : December 14, 2025 at 9:55 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਯਾਨੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਦੋ ਪੜਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
क्या आप तैयार हैं...— Congress (@INCIndia) December 13, 2025
'वोट चोरी' के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए ✊
✋ विशाल रैली
🗓️ 14 दिसंबर, 2025
📍 रामलीला मैदान, दिल्ली pic.twitter.com/8qAok1uiE0
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਵੋਟ ਚੋਰ ਗੱਦੀ ਛੋਡ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
तैयार है दिल्ली का रामलीला मैदान— Delhi Congress (@INCDelhi) December 13, 2025
दिल्ली कांग्रेस प्रभारी @qazinizamuddin
जी एंव दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री @devendrayadvinc जी ने 14 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge जी एंव नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi जी के नेतृत्व में होने जा रही विशाल रैली की तैयारियों का… pic.twitter.com/xWDU2pEuiY
ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੈਲੀ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਜਨਨਾਇਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
देश के हर एक नागरिक के पास वोट का अधिकार है, जो संविधान ने दिया है, लेकिन आज इस हक पर प्रहार हो रहा है।— Congress (@INCIndia) December 13, 2025
वोटर लिस्ट में धांधली कर, मनमाने ढंग से SIR कर, EVM में गड़बड़ी करके लोकतंत्र की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
राहुल गांधी जी ने लगातार सबूतों के साथ दिखाया है कि… pic.twitter.com/vbexGByArO
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੱਟ ਆਊਟ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।