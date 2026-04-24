ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ SIR ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 24, 2026 at 10:01 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 234 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 73.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ

ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 28 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ (AICC) ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੋਡਨਕਰ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਅਧੀਨ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ SIR ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਜਿਸਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। SIR ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 9.7 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਡਨਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "SIR ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ

ਏਆਈਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਵਿਜੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਵੀਕੇ, ਜਿੱਤੇਗੀ। ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟੀਵੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਚੋਡੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀਕੇ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 294 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 152 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ। 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 294 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਕਾਂਗਰਸ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।" ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 294 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਐਮਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਭਾਜਪਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਚ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉੱਚ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ

ਏਆਈਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "SIR ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

