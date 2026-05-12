ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Published : May 12, 2026 at 10:37 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ', ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪ' ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!
ਸੱਤ 'ਆਪ' ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। 'ਆਪ' ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, 19-21 ਮਈ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਹਿਨਾ ਕਾਵਰੇ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਵੀ. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।"
'ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ'
ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਵਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਗਣੇਸ਼ ਗੋਡਿਆਲ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਟੀਮ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ।
'ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ'
ਇਹ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਏਆਈਸੀਸੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ।" ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ 'ਆਪ' ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਪਾਲੇਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਲੇਕਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
"ਸੀਨੀਅਰ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਏਆਈਸੀਸੀ ਗੋਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਨਿੰਬਲਕਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" 2022 ਦੀਆਂ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿੰਕੁਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ।
2017 ਦੀਆਂ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 2017 ਦੀਆਂ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ 17 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੋਆ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਮਜੀਪੀ, ਜਿਸਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਜੀਐਫਪੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।