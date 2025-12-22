BMC ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਲੜੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਅਤੇ ਐਮਐਨਐਸ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
Published : December 22, 2025 at 8:36 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (BMC) ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਵੱਲੋਂ MNS ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ UBT ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ), ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ (ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ) ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਯੁਤੀ (ਮਹਾਯੁਤੀ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ), ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ (ਸਪਾ) ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ (ਐਮਵੀਏ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਆਈਸੀਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਖੇਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਬੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜੇਗੀ।
ਏਆਈਸੀਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਯੂਬੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਦਾ ਗਠਨ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐਨਸੀਪੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ NCP ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ NCP ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ NCP-SP ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT), ਅਤੇ NCP-SP ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੇ ਨੇਤਾ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਭਰਾ ਅਤੇ MNS ਮੁਖੀ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ BMC ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ BMC ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 227 BMC ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।”
ਏਆਈਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 41 ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਜਿੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਮਹਾਯੁਤੀ, ਭਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਈ।"
ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ 41 ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੁਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਵਿਦਰਭ, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਪੁਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ (ਐਸਪੀ) ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਾਠਾ ਪਛਾਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਐਮਸੀ ਸੀਟ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਏਆਈਸੀਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੰਬਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹਾਕਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਅਤੇ ਐਮਐਨਐਸ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਚਿਤ ਬਹੁਜਨ ਅਗਾੜੀ (ਵੀਬੀਏ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਅਣਵੰਡੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਊਧਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।