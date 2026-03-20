ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਰ,ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਰ,ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 20, 2026 at 6:29 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਸਕੈਂਡਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਤੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ:
ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਚੌਧਰੀ, ਸਢੌਰਾ ਦੀ ਰੇਣੂ ਬਾਲਾ, ਪੁਨਹਾਨਾ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਅਤੇ ਹਥਿਨ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਸਪੈਂਸ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਾਸ-ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ:
ਰਤੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਕੌਣ ਹਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ?
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2000 ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ।
ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ:
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਪਰ 2011 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਰਤੀਆ ਸੀਟ 'ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ।
ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ:
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।