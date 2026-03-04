ETV Bharat / bharat

ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 4, 2026 at 8:48 PM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ (ਐਮਵੀਏ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਸੱਤ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ'

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ 5 ਮਾਰਚ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਐਮਵੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨਸੀਪੀ (ਸਪਾ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਮੌਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਲੀ'

ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵੋਟ ਕੋਟਾ 36 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 288 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 286 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਾਜੀਰਾਓ ਕਰਡੀਲੇ (ਭਾਜਪਾ), ਜੋ ਅਹਿਲਿਆਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਹੂਰੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ (ਐਨਸੀਪੀ), ਜੋ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ (16) ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ-ਸਪਾ (10) ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਲਈ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

