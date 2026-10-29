ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ
ਅਭਿਜੀਤ ਵਣਜਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Published : October 29, 2026 at 11:46 AM IST
ਨਾਗਪੁਰ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ (MLC) ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਭਿਜੀਤ ਗੋਵਿੰਦਰਾਓ ਵਣਜਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 39 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਅਭਿਜੀਤ ਵਣਜਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਧਾਕਰ ਕੋਹਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਣਜਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਭਿਜੀਤ ਵਣਜਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਗਪੁਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਧਾਕਰ ਕੋਹਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਅਨਿਲ ਸੋਲੇ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आपण स्वतः वैयक्तिक लक्ष घातलेल्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघात, ज्या ठिकाणी आपण स्वतः घरोघरी जाऊन बंडखोरांना माघार घेण्यासाठी मनवले, त्याच नागपूर मतदारसंघात, संघाचे मुख्यालय असलेल्या भागात भाजपला पराभव बघावा लागला, याचा अर्थ स्पष्ट आहे…… आपल्याला ट्विट डिलीट करावे लागले, याचे दुःख आहेच; पण आपल्या डिलीट झालेल्या ट्विटमध्ये दिसत असलेला सत्तेचा एवढा ईगो बरा नव्हे. असो, समजू शकतो. कदाचित निवडणूक बॅलेटवर झाली होती, याचा आपल्याला विसर पडला असावा, म्हणून आधीच ट्विट झाले असेल… विजयी उमेदवार अभिजित वंजारी यांचे अभिनंदन, मतदानरूपी आशीर्वाद देणाऱ्या पदवीधरांचे आभार, लढणाऱ्या सर्व उमेदवारांनादेखील शुभेच्छा! @Dev_Fadnavis @INCMaharashtra @wanjarri— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) October 28, 2026
39 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਾਗਪੁਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 39 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ "ਚੋਣ ਮੋਡ" ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਅਭਿਜੀਤ ਗੋਵਿੰਦਰਾਓ ਵਣਜਾਰੀ
ਅਭੀਜੀਤ ਗੋਵਿੰਦਰਾਓ ਵਣਜਾਰੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਵਰਗੀ ਗੋਵਿੰਦਰਾਓ ਮਾਰੋਤਰਾਓ ਵਣਜਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਭਿਜੀਤ ਵਣਜਾਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਸੰਤ ਤੁਕਾਦੋਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਕੀਤੀ।
ਵਣਜਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਗਪੁਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਭਿਜੀਤ ਵਣਜਾਰੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਬਾਗ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਧੜੇ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਤੇਸ਼ ਕਰਾਲੇ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਕਰਾਲੇ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਵਣਜਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ-ਤਰਜੀਹੀ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਧਾਕਰ ਕੋਹਾਲੇ 4,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਨ; ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਕਰਾਲੇ ਦੇ ਵੋਟ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ-ਤਰਜੀਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਲੀਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਤੇਸ਼ ਕਰਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ "ਜਾਇੰਟ ਕਿਲਰ" ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आपण स्वतः वैयक्तिक लक्ष घातलेल्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघात, ज्या ठिकाणी आपण स्वतः घरोघरी जाऊन बंडखोरांना माघार घेण्यासाठी मनवले, त्याच नागपूर मतदारसंघात, संघाचे मुख्यालय असलेल्या भागात भाजपला पराभव बघावा लागला, याचा अर्थ स्पष्ट आहे…… आपल्याला ट्विट डिलीट करावे लागले, याचे दुःख आहेच; पण आपल्या डिलीट झालेल्या ट्विटमध्ये दिसत असलेला सत्तेचा एवढा ईगो बरा नव्हे. असो, समजू शकतो. कदाचित निवडणूक बॅलेटवर झाली होती, याचा आपल्याला विसर पडला असावा, म्हणून आधीच ट्विट झाले असेल… विजयी उमेदवार अभिजित वंजारी यांचे अभिनंदन, मतदानरूपी आशीर्वाद देणाऱ्या पदवीधरांचे आभार, लढणाऱ्या सर्व उमेदवारांनादेखील शुभेच्छा! @Dev_Fadnavis @INCMaharashtra @wanjarri— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) October 28, 2026
ਕਰਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ਧਿਆਨ
ਨਿਤੇਸ਼ ਕਰਾਲੇ ਮਾਸਟਰ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਉਲਟ, 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਗਪੁਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ
ਸੁਧਾਕਰ ਕੋਹਾਲੇ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਹਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'X' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਪਵਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ RSS ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ; ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟਵੀਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਅਭਿਜੀਤ ਵੰਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ; ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ!"