ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹਮਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 17, 2026 at 7:17 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ NEET-UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। NEET 2024: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। NEET 2026: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ X 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ! ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ "ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਚਰਚਾ" 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?"

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ NEET-UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, CBI ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਰੂਨਾਥ ਮੰਧਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

NTA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਮੰਧਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NTA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ "ਰਾਜ ਭਵਨ ਚਲੋ" ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ NEET-UG ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (CBT) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

