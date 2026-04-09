ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ, ਕਾਫ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜੀਵੰਤੀ ਨੇੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ (FILE PHOTO/ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 9, 2026 at 8:23 AM IST

ਕੋਲਕਾਤਾ/ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਢੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਡੀ ਦੇ ਜੀਵੰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀ-ਬਰਹਮਪੁਰ ​​ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ 11 (ਕੰਡੀ-ਬਰਹਮਪੁਰ ​​ਰੂਟ) 'ਤੇ ਜੀਵੰਤੀ ਅਤੇ ਹਟਪਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰਿਆ।

ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਤਨ ਜੈਸਵਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਤਨ ਅਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਤਨ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ"

ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਟੱਕਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕਾਰ, ਪਾਇਲਟ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਬਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ।

