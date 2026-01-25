ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮਨਰੇਗਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿਵਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : January 25, 2026 at 10:41 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਸਆਈਆਰ (ਸੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮਨਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਨਾਟਕ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਐਲਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐਨ. ਰਵੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ-ਤਿਆਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।" ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਈਦ ਨਸੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 176 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਘਟੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਮੌਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. ਬਲਾਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ 91 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।" ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।