ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੁੰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੁੰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Published : November 1, 2026 at 11:51 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਭਾਰਤ' ਗਠਜੋੜ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ) ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ ਸਕੱਤਰ, ਹਿਨਾ ਕਾਵਰੇ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਵੀ. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
#WATCH | Delhi | Congress MP Charanjit Singh Channi says, "The Congress party will kickstart the election campaign in Sangrur on 4th November. Lok Sabha LoP Rahul Gandhi will also join the rally..." On AAP announcing the first list of 40 candidates for the upcoming Punjab Assembly elections, he says, "They have just repeated the names of the old candidates; there is nothing new in it..."— ANI (@ANI) October 31, 2026
"ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।"- ਹਿਨਾ ਕਾਵਰੇ, ਸਕੱਤਰ, ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਸੀਐੱਮ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ
ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਇਨਸਾਫ਼' ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 'ਇਨਸਾਫ਼' ਰੈਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ 2027 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।"
📍 Sangrur 4 नवंबर को संगरूर में जननायक श्री @RahulGandhi जी की विशाल रैली को ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से आज धूरी में पूर्व विधायक @GoldyDS_Dhuri के निवास पर कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में रैली की तैयारियों, संगठनात्मक जिम्मेदारियों और जनभागीदारी बढ़ाने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरी एकजुटता और जोश के साथ इस रैली को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। आइए, बड़ी संख्या में संगरूर पहुंचकर राहुल गांधी जी के विचारों और जनता की आवाज़ को मजबूती दें तथा मिशन 2027 की दिशा में एक नया कदम बढ़ाएं। #PunjabCongress— Suraj Singh Thakur (@SurajThakurINC) October 31, 2026
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਏਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
"ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"- ਹਿਨਾ ਕਾਵਰੇ, ਸਕੱਤਰ, ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਦੇ ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੋਟਰ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।"
"ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"- ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 117 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਐਲਪੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਣਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਮੁਖੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
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