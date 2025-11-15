ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ, ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ....
Published : November 15, 2025 at 9:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਗਠਨ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਲਾਵਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਕੁੱਲ 243 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 202 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਸਿਰਫ਼ 35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ।
ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ 'ਅਸੰਭਾਵੀ' ਉੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਸੀ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 2024 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 288 ਵਿੱਚੋਂ 149 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 132 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 243 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 101 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 89 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੀ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਐਮ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਰ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 89 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 85 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਲਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 21 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ 22.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 25 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 8.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਬਘੇਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 22,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹੀ ਚਾਲ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 7500-7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਬਘੇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ।"
- ਨ