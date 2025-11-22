ETV Bharat / bharat

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਕਿਹਾ 'ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ'

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।

Congress General Secretary Jairam Ramesh
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ((IANS))
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 22, 2025 at 5:42 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 29 ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹400 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਕੋਡ ਜੋ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੇਬਰ ਕੋਡ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "29 ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ?"

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨ

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਨਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਵਰਕਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।

