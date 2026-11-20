ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ , 81 ਸਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤ
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਮਨੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 10:47 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 81 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੱਤ, ਵਰੁਣ ਚੌਧਰੀ, ਕੁਨਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੰਗੀਦ, ਅਬਦੁਲ ਹਨਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Hon'ble Congress President Shri @kharge has appointed/ reassigned the following party functionaries as AICC Secretaries, attached to their respective States, Union Territories and functional responsibilities with immediate effect. https://t.co/1nvGNdJ6n2— Congress (@INCIndia) November 19, 2026
ਅੰਜਲੀ ਨਿੰਬਲਕਰ ਗੋਆ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ
ਹਿਨਾ ਕਾਵਾਰੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਦਲਵੀ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮੌਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਭੀਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਜਲੀ ਨਿੰਬਲਕਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸ. ਲੈਤਫਲਾਂਗ, ਅਮਿਤ ਬਾਵਾ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਡੂੰਗਰ ਰਾਮ ਗੇਦਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਵ ਝਾਅ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ/ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਨੀਤ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਰੁਚਿਰਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ।
- MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ!, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
- ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ 'ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ
- ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ !