ਕਾਂਗਰਸ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਮੋਰਚਾ, 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ" ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਾਜ਼

ਕਾਂਗਰਸ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਮੋਰਚਾ, 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ" ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਾਜ਼
ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
Published : October 25, 2026 at 10:43 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਥਿਤ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜਨਤਕ ਮਹਾਂਭਿਯੋਗ' ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
In our effort to save the Constitution and defeat the Vote Chors, INDIA bloc will be holding a crucial Public Impeachment proceeding on 30th October - where the public’s verdict to remove the Vote Chor CEC Gyanesh Kumar will be delivered loud and clear. After this Public Impeachment, we will hold a Dilli Chalo March against Vote Chori culminating at Ramleela Maidan on November 1st, where at least a million concerned citizens will participate. Hon’ble INC President Sh. Mallikarjun @kharge ji has reached out to all INDIA Bloc parties requesting their leaders and members are present in Delhi during this period in full force.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 24, 2026
ਖੜਗੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ, I.N.D.I.A. ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ, I.N.D.I.A. ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। X ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰ' ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰ' ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਵਿਰੁੱਧ "ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ" ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਤਕ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਵਿਰੁੱਧ "ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ" ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ "ਲੱਖਾਂ" ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. ਬਲਾਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੀਈਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Along with AICC Treasurer Sh. Ajay Maken ji, met with the AICC In-Charge, PCC President and senior leaders from Delhi to discuss preparations for our November 1st Mega Rally against Vote Chori. https://t.co/yi3QRqzBVp— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 24, 2026
ਕਾਂਗਰਸ ਕਥਿਤ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ I.N.D.I.A. ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਬਚਾਉਣ" ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
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