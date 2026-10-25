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ਕਾਂਗਰਸ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਮੋਰਚਾ, 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ" ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਾਜ਼

ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

CONGRESS CEC IMPEACHMENT
ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ (PTI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 25, 2026 at 10:43 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਥਿਤ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜਨਤਕ ਮਹਾਂਭਿਯੋਗ' ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ, I.N.D.I.A. ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ, I.N.D.I.A. ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। X ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰ' ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰ' ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਵਿਰੁੱਧ "ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ" ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਤਕ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਵਿਰੁੱਧ "ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ" ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ "ਲੱਖਾਂ" ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. ਬਲਾਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੀਈਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਕਥਿਤ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ I.N.D.I.A. ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਬਚਾਉਣ" ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

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TAGGED:

CONGRESS CEC IMPEACHMENT
ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਈਸੀ ਮਹਾਦੋਸ਼
OPPOSITION ALLIANCE INDIA BLOC
ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ

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