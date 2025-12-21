ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, SIR ਨੇ ਹਟਾਏ ਲੱਖਾਂ ਨਾਮ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, SIR ਨੇ ਹਟਾਏ ਲੱਖਾਂ ਨਾਮ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ 'ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼' ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ।
Published : December 21, 2025 at 12:17 PM IST
ਅਮਿਤ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97.27 ਲੱਖ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 66.4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਸਨ ਜਾਂ ਘਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, 26.9 ਲੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.41 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕੇ 5.43 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ।
ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ
ਏਆਈਸੀਸੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੋਡਨਕਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 64.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 54.3 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੌਕਸੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ।"
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਕਾਈ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਵਿਰੁੱਧ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਦਸਤਖਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 56.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 41.85 ਲੱਖ ਨਾਮ, ਜੋ ਕੁੱਲ 5.32 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ SIR ਦੌਰਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ।
"ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ !
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2023 ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ 30-35 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 3 ਤੋਂ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ'
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਓਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ SIR ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਟੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ SIR ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵੋਟ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ SIR ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 41.85 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦਲਿਤ, ਪਛੜੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ, 4.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਆਈਸੀਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਰੁਤਵਿਕ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।