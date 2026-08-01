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CWG 2026: ASI ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-"ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ"

ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ।

PREETI PAWAR WON GOLD MEDAL
ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ (Photo: X/@MohanMOdisha)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 1, 2026 at 7:27 PM IST

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ਰੋਹਤਕ/ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ 54 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਕਾਰਲੇਟ ਸਵਾਨਾ ਡੇਲਗਾਡੋ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ

ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, GSW, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ।"

ਪਿਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ

ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੋਮਬੀਰ ਸਾਈਂ ਪਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ

ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪੜਦਾਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੋਮਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉ ਸਦੀ ਮਾਂ, ਸਲੀਨ ਦੇਵੀ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਵਿਨੋਦ, ਇੱਕ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

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PREETI PAWAR GOLD MEDAL
HARYANA PLAYERS IN CWG 2026
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PREETI PAWAR WON GOLD MEDAL

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