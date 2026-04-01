LPG ਝੱਟਕਾ: ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ। ਵਧੇ ਰੇਟ, ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Published : April 1, 2026 at 6:57 AM IST|
Updated : April 1, 2026 at 7:25 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ (ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਗਭਗ ₹195.50 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
The 19 kg commercial LPG gas cylinder will become costlier starting today. In Delhi, the price of a 19 kg cylinder has increased by Rs 195.50, and in Kolkata by Rs 218, effective from today, 1 April: Sources pic.twitter.com/gYu6qbVbq1— ANI (@ANI) April 1, 2026
ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹913 ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ (19 kg) ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2078.50 ਰੁਪਏ, ਕੋਲਕਤਾ ਵਿੱਚ 2208.00 ਰੁਪਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 2031.00 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 2246.50 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਘਰੇਲੂ (14.2 kg) ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 913 ਰੁਪਏ, ਮੁਬੰਈ ਵਿੱਚ 912.50 ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ 1002.50 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 922.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 954.00 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹2,078.50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।