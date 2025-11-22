ETV Bharat / bharat

ਅਮੇਠੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

3 Boys Killed in Amethi Road Accident
ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 22, 2025 at 11:27 AM IST

2 Min Read
ਅਮੇਠੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੇਠੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਅਮੇਠੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥੌਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੁਲੇਟ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੁਲੇਟ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ।

ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ 3 ਦੋਸਤ

ਮਹਾਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰਾ ਲਾਲ ਕੋਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਲੂਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੀਪਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਿੰਕੂ ਸਿੰਘ (32), ਬਜਰੰਗ ਸਿੰਘ (25), ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ (29), ਮਹਾਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁਲੇਟ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੌਰਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡੀਸੀਐਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਮੇਠੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪਸਰਿਆ ਸੋਗ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮੇਠੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

