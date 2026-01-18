ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਕੰਬਣੀ, ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ AQI
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਠੰਢ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Published : January 18, 2026 at 9:53 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧੁੰਦ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਧੁੰਦ ਇੰਨੀ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੱਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਠੰਢ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में GRAP 4 के तहत पाबंदियां लागू कर दी गई हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 18, 2026
ड्रोन वीडियो AIIMS के पास से है। pic.twitter.com/e1i0zeo7RO
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਔਸਤ ਤੋਂ 3.2 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 24.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 19 ਤੋਂ 22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 7 ਤੋਂ 9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
#WATCH दिल्ली में स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। वीडियो ITO इलाके से है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 18, 2026
दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 446 'गंभीर' कैटेगरी में होने के कारण GRAP-3 के तहत पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। pic.twitter.com/bru1vGNtmh
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ?
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 21 ਤੋਂ 23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4 ਤੋਂ 6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 23 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग की घनी परत छाई हुई है। वीडियो मोती बाग इलाके की है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 18, 2026
CPCB का दावा है कि इलाके में AQI 'गंभीर' कैटेगरी में रखा गया है। दिल्ली-NCR में GRAP-III की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं। pic.twitter.com/EUyYxjfddC
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 349 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 345, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 333, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ 342, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ 325 ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ 328 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, AQI 400 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
#WATCH दिल्ली: दिल्ली-नोएडा-दिल्ली (DND) फ्लाईओवर और आस-पास के इलाकों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। pic.twitter.com/Lx8NjsaLXP— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 18, 2026
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ GRAP 4 ਲਾਗੂ
ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। GRAP 4 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। GRAP 4 ਸੰਬੰਧੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ GRAP 1, 2, ਅਤੇ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੁਣ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।