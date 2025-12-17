ETV Bharat / bharat

ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੰਢ ! ਜਮ ਗਈ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਝੀਲ, ਮਾਇਨਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਪਮਾਨ

ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਨਫੀ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

HEMKUND SAHIB LAKE IS FROZEN
ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਭਾਰੀ ਠੰਢ! ਜਮ ਗਈ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਝੀਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 17, 2025 at 7:45 PM IST

2 Min Read
ਉਤਰਾਖੰਡ/ਚਮੋਲੀ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਠੰਢ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੰਢ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੁੰਦ ਛਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਨ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਢ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਭਾਰੀ ਠੰਢ! ਜਮ ਗਈ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਝੀਲ (Etv Bharat)

ਬਰਫ ਨਾਲ ਜੰਮ ਗਏ ਨਾਲੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝਰਨੇ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤ ਠੰਢ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਮਨਫ਼ੀ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵਗਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝਰਨੇ ਜੰਮ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਫ਼ੀ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਝੀਲ ਜੰਮ ਗਈ

ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

HEMKUND SAHIB LAKE IS FROZEN
COLD IN CHAMOLI DISTRICT
ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਠੰਢ
ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ
