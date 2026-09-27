ETV Bharat / bharat

ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਇਲ 'ਚ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ: 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ !

ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਸਕਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੁਟਖਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

TAMIL NADU POLICE LIVE CHASE VIDEO
ਗੁਟਖਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 27, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੋਇੰਬਟੂਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ): ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੁਟਖਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਿਲਮੀ ਸ਼ਟਾਈਲ 'ਚ ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗੁਟਖਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ! (ETV Bharat)

ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ?

ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਵਿਲਪਲਯਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੇਲਮੁਰੂਗਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬੰਡਲ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੇਲਮੁਰੂਗਨ ਤੁਰੰਤ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਤਸਕਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਕਾਰ 'ਤੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ

ਕਾਰ ਵਿਲੰਕੁਰੀਚੀ, ਕਾਲਾਪੱਟੀ ਫੋਰ-ਵੇਅ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਕਨਿਆਮੂਰ ਟੋਲ ਬੂਥ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰ ਬੈਰੀਅਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੇਲਮੁਰੂਗਨ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਕਰੁਮਾਥਮਪੱਟੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਨਿਆਮੂਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਐਲਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਬਾਲਾ ਆਰਥੋ ਹਸਪਤਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸਨੇਹਮ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੌੜੀ।

ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਹੋਟਲ ਨੇੜੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਇਆ

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੇਲਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

VIRAL VIDEO
CONSTABLE ON ROOF OF A MOVING CAR
COIMBATORE GUTKHA SMUGGLER ARRESTED
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਸਕਰ
TAMIL NADU POLICE LIVE CHASE VIDEO

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.