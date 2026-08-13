'ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਸੀਜ਼ਨ-2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ', ਦੀਪਕੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ

'ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਸੀਜ਼ਨ-2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ', ਦੀਪਕੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ
ਕੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ-'ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ' ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"
Published : August 13, 2026 at 7:47 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ' ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 'ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ' ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"
'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਭਾਜਪਾ'
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹਨ।"
#WATCH | Delhi | Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke says, "Many people were commenting on Instagram when Season 2 of 'Jantar-Mantar' will begin. I want to tell them that Season 2 of 'Jantar-Mantar' is going to start very soon." pic.twitter.com/v5dkaQcPtv— ANI (@ANI) August 12, 2026
"ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਸੀਜ਼ਨ ਟੂ' ..."
ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਸੀਜ਼ਨ ਟੂ' ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਯੋਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 'ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂਰ' (ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦੌਰਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਉਭਰੇਗਾ।"
#WATCH | Delhi | Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke says, " we were scheduled to hold our volunteers' meet in delhi today... we were looking for a hall, but no one would rent us one. everyone kept saying there was pressure from above... we had managed to secure… pic.twitter.com/48OnCdwEdn— ANI (@ANI) August 12, 2026
15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਹੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।