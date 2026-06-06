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ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀਪਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਭਾਰਤ , ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

CJP
ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀਪਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਭਾਰਤ (ANI,file photo)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 6, 2026 at 8:08 AM IST

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Cockroach Janata Party: ਵਿਅੰਗਮਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੂਹ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਅੱਜ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਜੂਨ) ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਜੇਪੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

'ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ'

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਢਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਕਾਕਰੋਚ" ਅਤੇ "ਪਰਜੀਵੀ" ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ।

'ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ'

ਡਿਜੀਟਲ ਗਰੁੱਪ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "6 ਜੂਨ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਥੀਓ। ਅਸੀਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ! ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਨ!"

ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

'ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਤਿਰੰਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ
  • ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ
  • ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
  • ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਓ, ਟੋਪੀ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ।

'ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ' ਦੀ ਸੂਚੀ

  • ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਆਓ।
  • ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਸਗੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿਓ।
  • ਟ੍ਰੋਲਾਂ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ।
  • ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਆਓ।

'ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ'

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੋਹਰਾਈ। ਵਿਅੰਗਮਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ NEET-UG 2026 ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਸਿਰਫ਼ "ਦਿਖਾਵਾ" ਹਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

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CJP
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ
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