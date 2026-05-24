ETV Bharat / bharat

'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ?

'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

COCKROACH JANATA PARTY
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 24, 2026 at 9:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪਾਣੀਪਤ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੁਧੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਲਪ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ,"

COCKROACH JANATA PARTY
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ (ETV BHARAT)

"ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,"

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਔਨਲਾਈਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,"

ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ" ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਨਗੇ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਨਾਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਕਾਕਰੋਚ" ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਦੀਪਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2020 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ।

ਦੀਪਕੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੰਗੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਭਗਵਾਨਰਾਓ ਦੀਪਕੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ।

TAGGED:

COCKROACH JANATA PARTY
ELECTION COMMISSION OF INDIA
ECI GETS APPLICATION FOR CJP
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ
COCKROACH JANATA PARTY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.