ETV Bharat / bharat

ਬਾਲਾਘਾਟ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਲਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ।

BALAGHAT CHIDREN DEATH
ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਬਾਲਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ (Abhijeet Dipke X account)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 13, 2026 at 3:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਾਲਾਘਾਟ/ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਬਾਲਾਘਾਟ ਦੇ ਬਿਰਸਾ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੇ ਦੀਪਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।

ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਹਿਸ (ETV Bharat)

ਸੀਜੇਪੀ ਬਾਲਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਲਾਘਾਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ

ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਾਲਾਘਾਟ ਦੇ ਬਿਰਸਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੁੰਡੇਕਸਾ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਜੀਤ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।" ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਬਾਲਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 36 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 86 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।"

ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ, ਅਭਿਜੀਤ ਬੋਲੇ- "ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ"

ਅਭੀਜੀਤ ਦੀਪਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ?" ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਆਇਆ ਹਾਂ।" ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ।"

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ - ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ

ਬਾਲਾਘਾਟ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਸੱਤਯਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਲਾਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਦਵਾਈ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, 6,560 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 1,167 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 453 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 677 ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 458 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 20,838 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

ABHIJEET DIPKE ARGUMENT INFLUENCERS
CJP FOUNDER ABHIJEET DIPKE
ABHIJEET DIPKE MET BAIGA FAMILY
ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਬਾਲਾਘਾਟ
ABHIJEET DIPKE BALAGHAT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.