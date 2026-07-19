ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : July 19, 2026 at 2:02 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ "ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੋ
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਰਫ਼ੀ ਮਾਰਗ (Rafi Marg)
• ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮਾਰਗ (Motilal Nehru Marg)
• ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰੋਡ (Maulana Azad Road)
• ਕੇ. ਕਾਮਰਾਜ ਮਾਰਗ (K. Kamaraj Marg)
• ਰਾਇਸੀਨਾ ਰੋਡ (Raisina Road)
• ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੋਡ (Rajendra Prasad Road)
• ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ (Parliament Street)
• ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ (Ashoka Road)
• ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਰੋਡ (Talkatora Road)
• ਪੰਡਿਤ ਪੰਤ ਮਾਰਗ (Pandit Pant Marg)
• ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋਡ (Rakab Ganj Gurudwara Road)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ
ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਚੌਕ, ਬੋਟ ਕਲੱਬ, ਰੇਲ ਭਵਨ ਚੌਕ, ਸੁਨਹੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਚੌਕ, ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਚੌਕ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਕ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਚੌਕ ਚੌਕ, ਜੀਆਰਜੀ ਚੌਕ, ਅਤੇ ਜਲੇਬੀ ਚੌਕ ਚੌਕ।
ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤੇ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤੇ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਪਥ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡ, ਅਕਬਰ ਰੋਡ, ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਮਾਰਗ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਗ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਰੋਡ, ਕਮਲ ਅਤਾਤੁਰਕ ਮਾਰਗ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ, ਵਿਨੈ ਮਾਰਗ, ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ, ਆਰਐਮਐਲ ਸਕੁਏਅਰ, ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ ਰੋਡ, 11 ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।