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ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੂੰ BJP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ 'ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼! CJP ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

ABHIJIT DIPKE ALLEGATIONS
ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 30, 2026 at 8:44 PM IST

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ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਛ: "ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। "ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦਾ ਫੁੱਟ ਪੈਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਜੇਨ ਜੀ' (ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ) ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੰਜਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਨ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।"

ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ Gen Z ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 18 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ?

ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ, "ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਕੀ 'ਜੈ ਭੀਮ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮਦੇਵ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰ

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕੀ ਪੈਂਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ "ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਅਭੀਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ।" ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

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ABHIJIT DIPKE ALLEGATIONS

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