ETV Bharat / bharat

ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਧੱਸਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਸਨਸੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਧੱਸਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ASANSOL COAL MINE COLLAPSED
ਆਸਨਸੋਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 13, 2026 at 8:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਸਨਸੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਧੱਸਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ ਪੋਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਦਾ ਬਚਾਅ

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ ਪੋਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਭਗ 7:45 ਵਜੇ ਇੱਕ ਖਾਨ ਧੱਸਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ... ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ... ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਟਹੋਲ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ..."

TAGGED:

COAL MINE COLLAPSED
ILLEGAL COAL MINING
WEST BENGAL
ASANSOL COAL MINE COLLAPSED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.