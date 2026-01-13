ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਧੱਸਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਸਨਸੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਧੱਸਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : January 13, 2026 at 8:30 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਸਨਸੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਧੱਸਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ ਪੋਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਦਾ ਬਚਾਅ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ ਪੋਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਭਗ 7:45 ਵਜੇ ਇੱਕ ਖਾਨ ਧੱਸਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ... ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ... ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਟਹੋਲ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ..."
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।