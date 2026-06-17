ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, CM ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Published : June 17, 2026 at 2:00 PM IST
ਬਿਹਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਟਨਾ ਦੇ ਨਾਡੀਆਵਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।
ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਟਨਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਪਟਨਾ ਦੇ ਨਾਡੀਆਵਾਨ, ਫੁਲਵਾੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਗਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।" - ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ?
ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਗਧ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਜਾਤਸ਼ਤਰੂ ਨੇ 490 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 600 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੰਦ, ਮੌਰੀਆ, ਸ਼ੁੰਗ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
#Live: फुलवारीशरीफ, पटना के ग्राम-नदियावाँ में प्रखण्ड सहयोग-सह-जन कल्याण शिविर कार्यक्रम.... https://t.co/EtVPdmiuxU— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 17, 2026
ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਮੌਰੀਆ ਸ਼ਾਨ
ਮਹਾਨ ਸਮਰਾਟ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯੂਨਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮੇਗਾਸਥੀਨੀਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ "ਇੰਡਿਕਾ" ਵਿੱਚ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ
ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਮਹਾਨ ਗਣਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਰੀਆਭੱਟ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਮੱਧਯੁਗੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਰਾਸਤ
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੌਰੀਆ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਮਹਰਾਰ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।