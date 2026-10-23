CM ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ , ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ?
ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ।
Published : October 23, 2026 at 9:53 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ/ਉਤਰਾਖੰਡ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੌਪ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
"ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਦੇਵਭੂਮੀ ਉਤਰਾਖੰਡ "ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵ" ਦੀ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਨਿੱਘੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਹਨ। ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਵਾਦ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ-
ਮੈਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰ ਭਾਈ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਭਾਈ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦਲੇਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।-ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ, ਗਾਇਕ
"ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਭਾਈ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।"
"ਨਰਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਵਾਦ"
ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਰਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਪੀਠ ਕੁੰਜਪੁਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਕ ਵਜੋਂ ਡਬਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
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