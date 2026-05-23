CM ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ, 20 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਭੌਂਡਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : May 23, 2026 at 7:55 PM IST
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੌਂਡਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨੇ ਆਗੂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਟਕਲਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
#WATCH | Haryana: AAP national convener Arvind Kejriwal and Punjab CM Bhagwant Mann arrive at Bhondsi District Jail in Gurugram to meet jailed Punjab Minister Sanjeev Arora. pic.twitter.com/O9nhM1s9A6— ANI (@ANI) May 23, 2026
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
'ਆਪ' ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
VIDEO | Haryana: Punjab Chief Minister Bhagwant Mann and AAP National Convenor Arvind Kejriwal arrive at Bhondsi District Jail in Gurugram to meet Sanjeev Arora.— Press Trust of India (@PTI_News) May 23, 2026
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀਐਮਏਡੀਏ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Bathinda, Punjab: On AAP national convener Arvind Kejriwal and Punjab Chief Minister Bhagwant Mann visiting Bhondsi District Jail in Gurugram to meet jailed Punjab Minister Sanjeev Arora, Union MoS Ravneet Singh Bittu says, " they did not go to meet arora. today, the chief… pic.twitter.com/Mf4HTRWash— IANS (@ians_india) May 23, 2026
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਕਾਚ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਕਿਥੇ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਂਸਦ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜਣਗੇ।"