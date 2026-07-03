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ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਬੱਦਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਕੀਤਾ ਬੰਦ, ਫਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ

ਕਿਨੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਚੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਜ਼ਾ-ਕਿਨੌਰ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਿਲ ਨੇਗੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ।

Cloudbursts flash floods in Kinnaur district
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਬੱਦਲ (Etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 3, 2026 at 2:10 PM IST

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ਕਿੰਨੌਰ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੌਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਚੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੌਰ ਦੇ ਚੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੀਰੂ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਲਬਾ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ NH-5 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

Cloudbursts flash floods in Kinnaur district
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਬੱਦਲ (Etv bharat)

ਸੜਕ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੌਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ।

ਕਿੰਨੌਰ ਦੇ ਚੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੌਰ ਦੇ ਚੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਚੋਲਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 5 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਬੇ ਨੇ ਸੜਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੀਰੂ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਲਬਾ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਚੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕਰਚਮ ਵੱਲ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਲਬੇ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਕਿੰਨੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਜ਼ਾ-ਕਿੰਨੌਰ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਿੰਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਿੱਬਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

"ਚੋਲਿੰਗ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਡੀਸੀ ਕਿੰਨੌਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਕਿਨੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

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