'ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਰ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਤਲਾਅ, ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : July 22, 2026 at 7:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (NDRI) ਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੀਆਂ
ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਸਬ੍ਰੇਡ ਪਸ਼ੂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, 2004 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੂਚਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ, ਬਾਰਿਸ਼, ਤਾਪਮਾਨ-ਨਮੀ ਸੂਚਕਾਂਕ (THI), ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਫ਼-ਪ੍ਰਵਾਹ (PET) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। PET ਹਵਾ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ 38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ।
ਮੱਝਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਸਬ੍ਰੇਡ ਪਸ਼ੂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਿਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ (PET) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ (PET) ਮੁੱਲ ਡੇਅਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੱਝਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਚਮੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਸੀਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਗਰਮੀ ਉਤਪਾਦਨ"
ਕਰਾਸਬ੍ਰੇਡ ਪਸ਼ੂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਚਮੜੀ, ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸੀਨਾ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਗਰਮੀ ਉਤਪਾਦਨ (ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਗਰਮੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ "ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਗਰਮੀ ਉਤਪਾਦਨ" ਲਈ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ (ਕੈਲੋਰੀ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਨਿੱਘ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾਅ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਾਹਿਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਂਬਰ, ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਖੇਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੱਝਾਂ, ਕਰਾਸਬ੍ਰੇਡ ਪਸ਼ੂ, ਅਤੇ ਹੋਲਸਟਾਈਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ੀਅਨ (HF), ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਲੀ-ਚਿੱਟੀ ਡੇਅਰੀ ਗਾਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਸਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਰਾਠੀ, ਥਰਪਾਰਕਰ, ਕਾਂਕਰੇਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗੋਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਠੰਢਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਲਸਟਾਈਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ੀਅਨ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕਠੋਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ, ਪੀਲਾ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਦਰਤੀ ਠੰਢਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਆਈਸੀਏਆਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਪੀਈਟੀ ਅਤੇ ਟੀਐਸਆਈ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਛਾਂ, ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।